Ieri sera, presso la Sala Moka adiacente agli uffici amministrativi della Banca Monte Pruno a Salerno, si è tenuto un importante incontro tra i vertici, i preposti e i responsabili di area. Un appuntamento di fine anno dedicato all’analisi dei risultati conseguiti nel 2025 e alla definizione delle prime traiettorie strategiche per il 2026.

I lavori si sono aperti con il saluto del Presidente Michele Albanese seguito dall’introduzione del Direttore Generale Cono Federico, che ha poi anche concluso la riunione. Sono intervenuti Consuelo Vicidomini, Responsabile Area Crediti, che ha illustrato i risultati 2025 e le indicazioni per la chiusura dell’esercizio, anticipando le prime linee strategiche per il nuovo anno, Roberto Libutti, Responsabile Monitoraggio Crediti, che ha evidenziato il miglioramento degli indicatori del comparto e gli sforzi compiuti dalla struttura, Fiorella Della Guardia, Responsabile AML, che ha presentato l’attività 2025, richiamando la delicatezza del tema e illustrando il Piano di Attività AML, con un messaggio di forte coesione: “Percorriamo i prossimi passi insieme per raggiungere gli obiettivi di fine anno“.

Ha chiuso i lavori il Direttore Generale Cono Federico che ha espresso grande soddisfazione per la qualità delle relazioni e per i risultati raggiunti dall’intera struttura, complimentandosi con i Responsabili presenti.

“Si sta per concludere – ha affermato – un anno importante, ricco di sfide e novità per tutti. Un grazie speciale va a tutto il personale per aver contribuito e partecipato attivamente al raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati. La volontà comune è di proseguire nell’attività di miglioramento e crescita del territorio in cui operiamo, sostenendo la comunità con impegno ed efficienza”.

D’intesa con il Presidente il Direttore ha anticipato alcune linee strategiche, condivise con il CdA e con la Capogruppo Cassa Centrale Banca, che caratterizzeranno il prossimo esercizio, soffermandosi in particolare sul rafforzamento della rete commerciale, sulla prossima apertura della filiale di Nocera Inferiore e sull’adozione di un nuovo approccio organizzativo e gestionale, alla luce della crescita dimensionale della Bcc e delle aspettative crescenti della Capogruppo.

Una visione chiara, proiettata al futuro, coerente con il percorso di sviluppo della Banca Monte Pruno. Il Presidente Michele Albanese nel suo intervento iniziale ha sottolineato l’importanza della programmazione come fattore decisivo per ogni percorso di crescita: “Chiudiamo un anno positivo, ma proprio per questo dobbiamo guardare subito avanti. La programmazione continua ad essere essenziale e alla base delle nostre azioni. Continueremo a costruire il futuro con senso del dovere, umiltà e rispetto per le nostre radici. A tutti voi, ed in particolare al Direttore Generale Federico, il mio grazie sincero per ciò che abbiamo fatto e per ciò che faremo, insieme”.

La riunione si è conclusa in un clima di serenità e convivialità, occasione preziosa per gli scambi degli auguri natalizi, per rinsaldare lo spirito di squadra e condividere, anche fuori dal tavolo di lavoro, la soddisfazione per un anno ricco di risultati e sfide vinte.