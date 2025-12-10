Successo a Rimini per le Finali Nazionali di Ginnastica in Festa, con quattro giorni di gara per chiudere l’anno sportivo Silver della Fgi, alle quali hanno partecipato le atlete dell’Asd Danza e Ginnastica Kodokan.

Vice Campionessa Italiana Silver LB1 al nastro è stata Carmen Accetta, categoria A3: alla sua prima finale nazionale Fgi e dopo essere stata per buona parte della gara al primo posto si è aggiudicata l’argento.

Bronzo Italiano per Greta Citera, Silver LC2 categoria A3, che per soli 0,05 decimi di punto dal secondo posto conquista il terzo gradino del podio alla fune; inoltre è stata 7^ alla palla e 10^ nella classifica assoluta.

Greta Pellegrino, Silver LE categoria A3, ha sfiorato il bronzo, infatti è arrivata 4^ alla palla per soli 0,05 dal terzo posto; mentre Valentina Marino è stata 5^ alla palla, sfiorando per una manciata di decimi di punto il podio.

Denise Di Sarli, Silver LC1 categoria A3, ha ottenuto due meritati settimi posti alla palla e al nastro, mentre Beatrice Pascucci, Silver LC2 categoria A5, è arrivata settima al Nastro.

Tutte le kodakine finaliste partecipanti si sono classificate fra le prime dieci d’Italia nelle rispettive gare, nonostante il numero altissimo delle partecipanti per ciascuna categoria che si aggirava da 60 a 126 ginnaste.