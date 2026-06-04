Da inizio anno, l’Arma dei Carabinieri per la provincia di Salerno ha garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 48.821 chiamate (oltre 300 al giorno) giunte al Numero Unico di Emergenza 112, alle quali sono conseguiti interventi realizzati attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio: Stazioni, Nuclei Operativi e Radiomobili ed Aliquote di primo intervento.

Sul piano della prevenzione, i Comandi costituenti l’ambito provinciale, 2 Reparti Territoriali, 8 Compagnie, 3 Tenenze e 91 Stazioni Carabinieri, hanno effettuato 78.551 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando complessivamente 95.726 persone, 68.406 veicoli e 56.335 documenti. Nel contrasto ad ogni forma di illegalità particolare attenzione è stata posta ai reati predatori segnalando all’Autorità Giudiziaria per furto 116 persone, di cui 20 arrestate, per rapina 11, di cui 10 arrestate. Per omicidio volontario c’è stato 1 arresto, per tentato omicidio 3 denunciati, di cui 2 arrestati, per associazione per delinquere 2 denunciati, per estorsione 30, di cui 4 sono stati arrestati, per ricettazione 31, di cui 11 arrestati, per truffe e frodi informatiche 96, di cui 4 tratte in arresto, e per lesioni dolose, percosse e minacce, 391, di cui 2 in arresto.

Nel contrasto allo spaccio di droga 65 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, di cui 52 arrestate, con operazioni che hanno portato al sequestro complessivo di circa 20 kg di cocaina, eroina e hashish, mentre 158 sono i segnalati al Prefetto come assuntori. Nell’ambito del contrasto dei reati di cui alla normativa c.d. “codice rosso”, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria oltre 294 persone, in ben 157 casi sono state attivate misure di vigilanza a favore della vittima, in arresto 34 persone ed eseguiti 68 provvedimenti cautelari personali di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento alla persona offesa. A tutela delle fasce deboli ed in particolare per le truffe agli anziani sono stati denunciati 20 truffatori, di cui 11 arrestati.

I diversi Reparti provinciali specializzati NAS, NOE, NIL, NAC e Carabinieri Forestali, in base alle attività di competenza istituzionale in materia di tutela sanitaria e alimentare, ambientale, lavoro, politiche agricole e forestali, hanno complessivamente effettuato circa 6.215 controlli, arrestato 2 e denunciato 375 . Effettuati sequestri per un totale di circa 7 milioni di euro e contestate inoltre sanzioni amministrative per circa 840mila euro. In materia di controllo alle violazioni al Codice della Strada e leggi speciali, sono state disposte 3.314 sanzioni (importo totale di 935.432,94 euro), di cui, per norme “salva vita”, 146 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 119 per guida senza patente, 20 per guida senza l’uso del casco protettivo, 28 per guida sotto influenza dell’alcool, 11 per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sottoponendo a fermo amministrativo 304 veicoli.

Infine, i Comandi dell’Arma dipendenti hanno proposto, alle Autorità competenti, complessivamente 189 misure di prevenzione personale, nello specifico 78 fogli di via obbligatori, 93 avvisi orali e 18 di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, mentre in esito ad accertamenti patrimoniali e bancari sono state denunciate 121 persone.