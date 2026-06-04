Teggiano: grande attesa per lo spettacolo di questa sera “Il casting della vita” degli Istituti Paritari Athena
Si terrà questa sera lo spettacolo di fine anno dal titolo “Il casting della vita” presentato da Istituti Paritari Athena di Teggiano.
L’evento si terrà dalle ore 20 in Piazza 4 Novembre.
Si tratta di un momento di convivialità e socialità per chiudere l’anno scolastico nel corso del quale si potrà anche accedere ad un’area Street Food per le degustazioni.
Dopo lo spettacolo si svolgerà il live show di Daniele Sorrentino & Matt Russo, duo partenopeo che unisce tradizione musicale napoletana e sonorità contemporanee.
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