Torna nel cuore del Vallo di Diano “Le Notti dei Mulini”, il rural festival quest’anno raggiunge un traguardo significativo: l’11^ edizione. Il 17 e 18 luglio il suggestivo scenario del Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro torna ad accendersi con due serate a ingresso gratuito e si conferma punto di riferimento per la musica, l’enogastronomia e le tradizioni popolari del Mezzogiorno.

Nato per valorizzare le aree interne attraverso cultura e turismo esperienziale, il festival propone durante il giorno un ricco calendario di attività con trekking, escursioni, laboratori, salotti letterari e momenti dedicati alla scoperta del patrimonio locale mentre al calar della sera il parco si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, animato da installazioni artistiche, giochi di luce e grande musica popolare. La manifestazione, organizzata in partnership con Pro Loco di San Pietro al Tanagro, è anche un Green Event: stoviglie biodegradabili e compostabili, raccolta differenziata, riduzione della plastica monouso e valorizzazione dei prodotti a km 0.

Il ricco programma musicale prevede venerdì 17 luglio “I Beddi” con il loro folk siciliano non convenzionale, seguiti poi da “Progetto Tarantella di Fortunato e Valentina” mix di tradizione, ritmo e passione calabrese.

Sabato 18 luglio protagonista è “la Notte della Tammorra e della Pizzica” con Carlo Faiello Ensemble da Napoli, seguito da Gioacchino De Filippo & Sapunaru Project con il concerto di pizzica salentina con lo special guest Claudio Cavallo dei Mascarimirì. Entrambe le serate si chiudono con il dj set etnico di Be Cool in Tour.

Il cartellone, come gli altri anni non prevede solo musica: venerdì alle 10 ci sarà un laboratorio per bambini dedicato all’ambiente in collaborazione con RAF Ecologia Srl, mentre sabato, alle 16, si terrà la tappa 5 del Cammino del Negro con Maria Pagano di Cammini Bizantini. Alle 19, invece, è previsto un piccolo salotto editoriale ospiterà la presentazione del libro “Nessun Dio è solo” di Pasquale Sorrentino.

Entrambe le serate propongono stand enogastronomici, una mostra mercato di artigianato, le installazioni artistiche “in Bianco e Nero” a cura di Emanuele Sabatino, la mostra fotografica “Il paesaggio contemporaneo del Vallo di Diano” di Domenico Lavista, proiezioni video e visite guidate ai vecchi mulini ad acqua. Non mancano un’area meditativa e relax, per stendersi nel prato ad ascoltare la musica e guardare le stelle e un’area jam session aperta a musicisti e artisti.

“Undici anni de ‘Le Notti dei Mulini’ raccontano prima di tutto la fedeltà di un territorio alle proprie radici – dichiara l’organizzazione – Il festival resta, come sempre, a ingresso gratuito: un impegno che manteniamo grazie al sostegno dei nostri partner e sponsor e alla dedizione instancabile di volontari e realtà locali”.

L’evento gode del patrocinio della Comunità Montana Vallo di Diano, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di San Pietro al Tanagro.

Info e programma completo sulle pagine Facebook e Instagram e su www.lenottideimulini.it