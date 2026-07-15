Un laboratorio che diventa aula, la scienza che prende vita attraverso l’esperienza diretta e gli studenti che, per alcuni giorni, indossano il camice per avvicinarsi concretamente al mondo della diagnostica e della ricerca biomedica. È questa l’essenza della collaborazione tra il Centro Analisi Biochimica e il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, che anche quest’anno ha rinnovato il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni attraverso il progetto PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

L’iniziativa, curata dal professore Bruno Starace, ha offerto agli studenti un’importante opportunità di crescita personale e professionale, permettendo loro di vivere un’esperienza immersiva all’interno di un laboratorio di analisi cliniche, dove teoria e pratica si incontrano quotidianamente per contribuire alla tutela della salute. Il percorso è stato inaugurato, nel corso degli scorsi mesi, con un incontro introduttivo, un momento di orientamento durante il quale gli studenti hanno scoperto il funzionamento di un laboratorio di analisi, le metodologie utilizzate e gli obiettivi delle attività che avrebbero svolto.

Nel corso del PCTO hanno avuto la possibilità di osservare da vicino le attività svolte in un laboratorio specializzato, approfondendo le procedure diagnostiche e comprendendo il ruolo fondamentale che la biochimica clinica riveste nella prevenzione, nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie. A conclusione del progetto il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” ha ospitato la giornata finale, alla presenza della dottoressa Laura Vegliante, durante la quale i partecipanti hanno presentato i lavori realizzati nel corso dell’esperienza formativa. Le esposizioni hanno affrontato con competenza e spirito critico numerosi temi di interesse medico-scientifico, tra cui le patologie della tiroide, l’anemia, gli esami ematochimici e altri argomenti approfonditi durante il periodo trascorso in laboratorio.

La giornata si è trasformata in un significativo momento di confronto nel quale gli studenti hanno dimostrato non solo le conoscenze acquisite, ma anche la capacità di analizzare, elaborare e comunicare contenuti scientifici con consapevolezza e maturità. La collaborazione tra il Centro Analisi Biochimica e il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni scolastiche e realtà del territorio, accomunate dall’obiettivo di investire nella formazione dei giovani, promuovere la cultura scientifica e valorizzare il talento delle nuove generazioni.

Per il Centro Analisi Biochimica sostenere e rinnovare ogni anno questo percorso significa confermare una precisa missione: mettere competenze, esperienza e professionalità al servizio della comunità, contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione e della scienza e accompagnando i giovani nella scoperta delle professioni del settore sanitario.