E’ ricco il cartellone estivo degli eventi organizzati dal Comune di Monte San Giacomo con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo. “Un’estate così piena di cose belle, che un manifesto da solo non basta!” afferma la sindaca Angela D’Alto.

Domani, giovedì 16 luglio, nella Villa Comunale “Enrico Quaranta” alle 21.30 sarà possibile assistere al Teatrino dei Burattini “Pellidò” alle ore 21.30, mentre il 21 luglio dalle 21.30 Tartaglianeuro sarà ospite del Tindamè, sempre nella Villa Comunale, arricchito dallo Swap Party, una festa del baratto in cui è possibile scambiarsi oggetti come vestiti e accessori in ottimo stato senza usare denaro. Un’alternativa ecosostenibile per rinnovare il guardaroba, ridurre i rifiuti e socializzare.

Il 23 luglio alle 19.30, presso il Santuario di Sant’Anna, si svolgerà il convegno dal titolo “La fede che attraversò l’Atlantico da Monte San Giacomo a Hoboken”, un lavoro di ricerca di Nicola Nitido con la partecipazione del Coro Polifonico Iubilate. Il 25 e 26 luglio la comunità si ritroverà per celebrare i Santi Patroni Giacomo e Anna, mentre il 27 luglio in Piazza Sandro Pertini arriverà Lorenzo Fragola per un concerto live.

Il 27, 28 e 30 luglio il Torneo di Calcio a 5 “Ci vediamo a Monte San Giacomo. In memoria di Antonello”, con inizio delle partite alle ore 17.00.

Il 29 luglio alle ore 19.00 nel Palazzo Marone si riunirà la V Consulta dei Sangiacomesi nel mondo e a seguire il concerto spettacolo di Luciano Capurro “Incantesimo napoletano”. Sempre a Palazzo Marone il 31 luglio verrà inaugurata alle ore 18.00 la mostra di fumetti “Falastin Hurra”.

Il 31 luglio e l’1 agosto dalle 20.30 l’evento gastronomico “Monte San Giacomo e le sue nazioni” nel centro storico del paese con band itineranti e piatti internazionali. Mentre il 2 agosto in Piazza Radio Libere dalle 21.00 l’evento musicale “Senza fine Ornella Vanoni” tra jazz, bossa nova e contaminazioni con Nero Avorio JBC Band.

Il 4 agosto la “Sfilata sotto i Tigli” in Piazza Pertini per dare spazio alla moda dalle 20.30 e il 6 agosto la chiusura della mostra di fumetti con live painting di beneficenza in Piazza Radio Libere dalle ore 21.00.

L’8 agosto dalle 19.00 torna il Tindamè Street Festival con “The Zen Circus” nella Villa Comunale.

Appuntamenti anche a settembre quando il 10 a Palazzo Marone e in Piazza Radio Libere si terrà la XXIX edizione del Festival internazionale del Cinema Documentario Mediterraneo, mentre il 12 Sandro Ruotolo sarà ospite a Palazzo Marone con l’evento dal titolo “Le parole che resistono al silenzio”.