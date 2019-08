Si è tenuto ieri a Roscigno Vecchia l’incontro “Càs Carute”, organizzato dalla Rete Regionale dei Borghi abbandonati della Campania sul tema “Storia al servizio della comunità di oggi e di domani. Sviluppo, economia e Turismo delle Aree Interne”.

Al tavolo dei lavori erano presenti per l’occasione il sindaco Pino Palmieri e il vicesindaco Bruno Ruotolo, il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, quello di Taurasi Antonio Tranfaglia, quello di Romagnano al Monte Giuseppe Caso, il sindaco di Conza della Campania Luigi Ciccone, il sindaco di Castelnuovo di Conza Francesco Di Geronimo e quello di Aquilonia Gianfranco Di Vito. Tra i relatori anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, il Direttore del Parco archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, gli eurodeputati Lucia Vuolo e Valentino Grant e Bianca Ferrara dell’Università di Napoli “Federico II”.

Interessante ed apprezzata la proposta finale del Direttore del Parco Archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel di costituire, in tre mesi, un’entità giuridica, che potrebbe avere le vesti di una Fondazione, tra il Parco Archeologico, la Banca Monte Pruno, Enti, associazioni e privati per l’avvio di un progetto concreto che punti alla gestione del borgo di Roscigno Vecchia. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli sviluppi dell’idea progettuale. La proposta ha subito incontrato l’apprezzamento e il sostegno da parte del Direttore della Banca Monte Pruno, Michele Albanese.

Soddisfatto per quanto è emerso dall’incontro anche il sindaco Palmieri, che afferma ad Ondanews:”Ben venga la proposta del Direttore Zuchtriegel. L’Amministrazione comunale dà la massima disponibilità perchè crediamo che sia questa la strada giusta per intraprendere un’iniziativa seria che valorizzi Roscigno Vecchia così come merita“.

– Chiara Di Miele –