Incendio rifiuti a Battipaglia. Il ministro Costa:”Mentre c’erano i roghi Salvini era al mare”

L’incendio in un’azienda per lo stoccaggio di rifiuti speciali tra Battipaglia ed Eboli che sabato pomeriggio ha messo letteralmente in ginocchio l’area circostante, coprendo il cielo di fumi neri e rendendo l’aria irrespirabile nelle ore successive, sta scatenando la reazione di diversi esponenti politici. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in queste ore ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera” in cui affronta soprattutto la problematica dei roghi nella ormai tristemente nota Terra dei Fuochi e punta il dito anche contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Costa mette in evidenza, tra i tanti, anche l’incendio di Battipaglia. Secondo il ministro dell’Ambiente dovrebbe essere Salvini, nelle vesti di ministro dell’Interno, ad occuparsi di presidiare il territorio, anche attraverso i controlli delle Forze dell’Ordine. Ma Costa evidenzia che, mentre i rifiuti bruciavano, anche a Battipaglia, il leader della Lega era a Milano Marittima e non si è occupato di quanto stava accadendo in varie zone del Paese.

“Statisticamente – dichiara il ministro Costa –i roghi avvengono sempre alla stessa maniera. Si sa dove accendono i fuochi, a che ora, con quale modalità. Per prevenirli bisogna fare quindi degli appostamenti, e poi arrestarli e portarli in galera. Ma quelli non li posso certo fare io. È andata così a Battipaglia, a Giugliano, a Caivano. E mentre c’erano questi roghi il ministro dell’Interno non se ne occupava, era al mare o comunque non era dove serviva”.

Costa prosegue poi chiarendo che non si tratta di un attacco a Matteo Salvini ma di un appello. “Io ho fatto tutto quello che dovevo fare. E non solamente io. Nel novembre 2018 è stata istituita una cabina di regia per prevenire questo odioso fenomeno dei rifiuti tossici, e ad oggi ognuno ha fatto il suo, tranne il ministro dell’Interno – afferma -. Chiedo a Salvini di occuparsene“.

