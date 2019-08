Commise una rapina aggravata in Francia 29 anni fa. Arrestato 59enne di Capaccio Paestum

Prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto all’illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, i quali durante i controlli sul territorio messi in atto in occasione del fine settimana attraverso uno specifico dispositivo che ha interessato in particolare la zona costiera, hanno messo a segno due arresti.

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato Z.T., 59enne pregiudicato di Capaccio Paestum, in esecuzione del mandato di arresto europeo su richiesta dell’Autorità Giudiziaria francese, poiché ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa in Francia nel 1990.

L’uomo dopo le operazioni di rito è stato condotto nel carcere di Salerno-Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre è stato arrestato per evasione dai domiciliari il pregiudicato D.D., 31enne di Capaccio Paestum. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori nei confronti di una donna del posto, è stato sorpreso dai militari della Stazione di Capaccio nei pressi dell’abitazione della donna che aveva già in passato molestato e per questo è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.

– Chiara Di Miele –