Una festa “Plastic Free” nella natura per la XXI edizione della “Valle delle Orchidee” a Sassano

E’ stata una vera e propria festa della natura quella che ieri ha animato le montagne di Sassano in occasione della XXI edizione della “Valle delle Orchidee“, evento organizzato dal Comune di Sassano che ha chiuso i battenti con un gran finale tra i prati di località Gravola.

Rispetto e tutela dell’ambiente, alla scoperta delle molteplici specie di orchidee selvatiche che crescono in alta montagna, racchiusi in una manifestazione che, anno dopo anno, valorizza il territorio e lo fa conoscere ai turisti puntando sul patrimonio naturalistico che la terra offre in primavera.

“Plastic Free” la parola d’ordine della giornata. Cibo servito in piatti e stoviglie riciclabili e tutto all’insegna del riciclo, in linea con il percorso di tutela intrapreso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Non potevano mancare i piatti tipici della gastronomia sassanese, lo street food, gli antichi mestieri e i prodotti di artigianato locale, giochi e attrazioni per i più piccoli, tra cui tornei di calcetto, volley e frisbee, suoni e musiche popolari, il raduno degli aquiloni e i percorsi naturalistici alla scoperta della Valle. Ospiti musicali della giornata i Kalìmma con “Tammurriata re’ Brigant…” e Capone & BungtBangt in concerto con strumenti creati utilizzando materiali riciclati.

Presenti il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, gli amministratori comunali, le associazioni di supporto all’evento, “VOLA Sassano“, “I Ragazzi di Caiazzano” e “Ponte Peglio“.

– Chiara Di Miele –