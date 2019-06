Scene di follia a Battipaglia. Ebolitano distrugge auto in sosta davanti ai bar della città. Denunciato

Momenti di tensione quelli vissuti a Battipaglia dove un 33enne ebolitano, dopo essersi messo in auto armato di una mazza, è arrivato nel rione Taverna, quartiere cittadino in cui sono presenti diversi bar molto frequentati dai giovani, e ha dato vita ad una vera e propria scena di follia.

Il ragazzo, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, ha preso di mira tre locali, è sceso dall’auto e, brandendo la mazza che aveva portato con sè, ha colpito e distrutto diverse automobili in sosta, per poi fuggire.

Allertati su quanto stava accadendo, i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto, sono giunti sul posto e hanno bloccato il 33enne ebolitano.

Quest’ultimo, che ha agito probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, è stato condotto in caserma e denunciato dai militari dell’Arma per danneggiamenti.

– Chiara Di Miele –