Un incidente è avvenuto questa mattina a Sala Consilina, in contrada Quattro Querce.

Per cause in corso d’accertamento, una Fiat Punto guidata da un uomo del posto e una moto condotta da un ragazzo di Padula si sono scontrate.

Il giovane è finito contro la ringhiera in ferro di un’abitazione vicina restando impigliato e ferito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –