Una delegazione coreana della città di Namyangju in visita alla Provincia di Salerno

Questa mattina, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino a Salerno, è stata ospitata una delegazione coreana guidata dall’onorevole Cho Kwang-han, sindaco della Città di Namyangju in Corea del Sud, accompagnato da un gruppo di consiglieri della municipalità coreana.

Ad accoglierli il Vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola, il consigliere provinciale Antonio Rescigno e il dirigente dei Settori Servizi ai Comuni e Musei, Biblioteche, Pinacoteche Ciro Castaldo, che hanno curato i rapporti fra gli Enti.

La visita è stata programmata a seguito delle relazioni fra i due Enti conseguenti al gemellaggio iniziato nel 2016 e poi rinnovato, fra la Provincia di Salerno e la Città di Namyangju, allo scopo di rafforzare strategie comuni di cooperazione, nel rispetto e nella comprensione delle reciproche culture e tradizione.

“Ringrazio l’onorevole Cho Kwang-han – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – per la gradita visita. Abbiamo concordato di consolidare le relazioni di amicizia, che già esistono fra la Provincia di Salerno e la Città di Namyangju, sulla base del reciproco rispetto per promuovere cooperazione fra i nostri Enti e la conoscenza di entrambi i territori. Abbiamo rinnovato il gemellaggio, quindi lavoreremo insieme per attivare scambi e collaborazioni su interessi comuni come la cultura, l’arte, l’economia, le amministrazioni pubbliche, l’agricoltura biologica, la cultura alimentare, il patrimonio storico e culturale, lo slow life e le istituzioni scolastiche”.

