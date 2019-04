Rifiuti lungo la Strada Cilentana. Il Comune di San Giovanni a Piro ripulisce tre aree di sosta

Il rispetto dell’ambiente e la tutela del territorio sono due elementi che guidano l’operato dell’Amministrazione comunale di San Giovanni a Piro. Questa mattina il sindaco Ferdinando Palazzo, il vicesindaco Pasquale Sorrentino, il presidente del Consiglio Giuseppe Sorrentino, gli operatori ecologici della ditta Sarim, i ragazzi del Servizio civile in collaborazione con gli operatori dell’ANAS hanno ripulito dai rifiuti tre aree di sosta lungo la Cilentana, che rientrano nel territorio comunale.

L’Amministrazione ha deciso di aderire all’iniziativa proposta dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino di rispettare l’ambiente mettendo in campo azioni concrete con lo scopo di tutelare l’intero territorio. Sono diverse le tipologie di rifiuti che gli amministratori e i volontari hanno ritrovato nelle tre aree interessate: televisori, parti di computer, ingombranti, rifiuti alimentari e oggetti di plastica, tutti elementi dannosi per l’ambiente.

“Il Comune di San Giovanni a Piro insieme all’associazione Sentieri del Cilento ha subito sposato l’iniziativa proposta dal Presidente Tommaso Pellegrino – ha dichiarato il vicesindaco Pasquale Sorrentino – che se da un lato può servire da esempio dall’altro è un’azione concreta per ripulire le aree di sosta che si trovano lungo la Cilentana che rappresenta la nostra arteria principale, dove a partire dalla primavera si convogliano migliaia di turisti e che non può presentarsi con zone invase dai rifiuti. Questo è un modo per non dimenticare che l’ambiente è il patrimonio più importante che abbiamo”.

– Maria Emilia Cobucci –