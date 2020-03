Una concorrente di Agropoli vince il premio finale del programma di Rai 1 “I soliti ignoti”

Una concorrente originaria di Agropoli è stata la protagonista ieri sera su Rai 1 del programma “I soliti ignoti” condotto da Amadeus. La simpatica e brillante Alessia è riuscita a portare a casa il premio finale della trasmissione che ogni sera viene proposta nella fascia dell’access prime time della prima rete Rai.

Lo scopo del gioco è di abbinare una serie di identità, professionali o di fama, ai personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente. Alessia è stata particolarmente intuitiva ad indovinarne alcune e a mettere da parte in questo modo un gruzzoletto per arrivare alla seconda fase del gioco, quella che mette alla prova il concorrente il quale deve indovinare “il parente misterioso” di uno dei personaggi.

La giocatrice agropolese è riuscita ad abbinare le parentele e a vincere così 18mila euro di montepremi finale.

La puntata andata in onda ieri sera era senza pubblico in studio, nel rispetto delle recenti disposizioni per contenere il contagio da Coronavirus, ed inoltre è uno degli ultimi appuntamenti prima della sospensione del programma a partire da domani, venerdì 13 marzo, alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

– Chiara Di Miele –