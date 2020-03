In attuazione dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di misure di prevenzione e controllo per evitare la diffusione del virus Covid-19 anche la Direzione regionale della Basilicata dell’Inps ha disposto la sospensione delle visite.

Sono dunque sospese le visite medico-legali in ambito assistenziale e previdenziale.

L’Inps specifica che i cittadini interessati riceveranno pertanto un nuovo invito a visita.

– Chiara Di Miele –