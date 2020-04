“Un seme che cadendo a terra porta molto frutto”.A Salerno Monsignor Bellandi ricorda don Alessandro Brignone

Un commovente ricordo di don Alessandro Brignone quello di ieri mattina nella Cattedrale di Salerno. Monsignor Andrea Bellandi, in occasione della solennità della Divina Misericordia che è caduta nel giorno del trigesimo della morte del parroco di Caggiano sconfitto dal Covid-19, ha speso per lui parole profonde e sentite.

“Vogliamo ricordarlo nella luce dell’amore che ha dato, per la generosità con cui ha vissuto la sua esperienza sacerdotale, come quel seme che, cadendo in terra e morendo, porta molto frutto – ha affermato l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno -. Vogliamo ricordarlo come ancora più partecipe della comunione sacerdotale ora che è accanto al Signore“.

Don Alessandro Brignone, originario della città di Salerno, è stato stroncato a soli 45 anni dal virus. L’intera comunità di Caggiano e i tanti che gli erano legati nella sua città di origine sono rimasti profondamente sconvolti dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 19 marzo mentre era ricoverato da giorni in Terapia intensiva a causa delle complicazioni conseguenti al contagio.

La messa celebrata ieri a Salerno da Monsignor Bellandi è avvenuta a porte chiuse, nel rispetto delle normative vigenti, alla sola presenza del parroco del Duomo, don Michele Pecoraro, e di don Antonio Quaranta.

– Chiara Di Miele –