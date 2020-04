Si ferisce con la motozappa nei campi. Uomo di Agropoli ricoverato in gravi condizioni

Drammatico incidente nei campi quello accaduto ieri ad Agropoli in località Campanina. Un 73enne del posto è rimasto gravemente ferito in seguito al ribaltamento di una motozappa che stava utilizzando in un suo terreno.

Sul far della sera i familiari hanno dato l’allarme non vedendolo rientrare e così il malcapitato è stato ritrovato nel suo terreno quasi incosciente.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasferito in gravi condizioni all’ospedale “Ruggi” di Salerno. La prognosi è riservata.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri della locale Compagnia dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –