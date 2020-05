Il Rotaract Sala Consilina – Vallo di Diano presenta la I edizione del Premio letterario in memoria di Luigi Morello, Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina sconfitto dal Coronavirus. L’iniziativa si sviluppa nel quadro delle attività di formazione rivolte alle nuove generazioni, con particolare attenzione al mondo della scuola. Si propone di far riflettere i ragazzi sul tema attualissimo del Covid-19 con lo scopo di stimolare l’interesse dei giovani alla rielaborazione e riflessione su quanto sta accadendo a causa del diffondersi della pandemia.

“L’arrivo nel nostro Paese dell’epidemia provocata dal Coronavirus sta spingendo le famiglie ad affrontare la questione anche con i più piccoli – afferma Amelia Borgia, presidente del Rotaract Sala Consilina – Vallo di Diano -. Con un linguaggio chiaro e scevro da qualsiasi sensazionalismo, è stata raccontata tutta la verità ai ragazzi, che tra qualche anno si ritroveranno a studiare la più importante pandemia dell’ultimo secolo sui banchi di scuola. Durante la pandemia è facile provare sentimenti negativi come tristezza, ansia, paura e perfino depressione, scrivendo le proprie riflessioni maturate in questo tempo di isolamento, alcuni parlano non solo di cambiamento ma di nuovo inizio“.

Gli studenti dovranno produrre un elaborato che risponda a queste domande: “Il Covid-19 ha ridisegnato i rapporti e le abitudini quotidiane. Il sacrificio di chi ha combattuto per permetterci una nuova normalità ci invita ad essere più solidali. Rifletti sui cambiamenti e prova a descrivere come immagini il tuo futuro (prossimo)”. Il concorso è rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di I grado degli Istituti rientranti nell’area di competenza del Rotaract Sala Consilina – Vallo di Diano.

“Si è scelto di dedicare l’iniziativa al compianto Comandante Luigi Morello, – spiega la presidente Borgia – persona dalle indubbie qualità morali e dall’animo generoso, sempre a disposizione dei più deboli e degli indifesi anche in ragione del suo lavoro di Vigile del Fuoco di cui andava estremamente fiero. Il Premio letterario istituito in sua memoria vuole stimolare i giovani a riflettere sul futuro e su come, in questo particolare momento, la solidarietà sia un valore preminente da praticare nei rapporti quotidiani e in prospettiva futura“.

