Fase 2 in Campania. Cirielli a De Luca:”Nessuna discriminazione, aiuti i fotografi professionisti”

“De Luca ascolti le legittime richieste di aiuto dei fotografi: la loro esclusione dal bonus per le micro imprese della Regione è inaccettabile ”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli dopo la manifestazione di protesta organizzata oggi, a Napoli, dai fotografi e videografici professionisti della Campania.

“E’ inaccettabile che il governatore metta in campo forme di discriminazione tra le associazioni di categoria più colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra queste – sottolinea Cirielli – ci sono sicuramente anche i fotografi che, a causa del lockdown, hanno visto saltare decine e decine di cerimonie (matrimoni in primis) e si apprestano a vivere un anno pieno di stop alle attività, che per molti di loro significa rischiare il fallimento”.

Per Cirielli “questo la Regione Campania non deve assolutamente permetterlo. De Luca, quindi, la smetta con il suo teatro sui social ed inizi ad aiutare realmente tutti coloro che, senza un supporto economico concreto ed agevolazioni fiscali idonee, rischiano di andare ad incrementare ulteriormente il numero dei disoccupati nella nostra regione”.

– Chiara Di Miele –