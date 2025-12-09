Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, attraverso la Squadra Volante della Questura di Salerno, ha arrestato una giovane per furto aggravato e ricettazione.

Nel cuore della notte alla Centrale Operativa è giunta una segnalazione da parte di un cittadino che riferiva della presenza di una persona sospetta aggirarsi tra alcune auto in sosta. La ragazza, secondo quanto segnalato, si muoveva furtivamente tra i veicoli, facendo addirittura scattare l’allarme di una delle auto parcheggiate.

Una Volante è subito giunta sul posto e i poliziotti hanno individuato la giovane corrispondente alla descrizione fornita mentre tentava di nascondersi per sottrarsi al controllo.

Si tratta di una persona già nota per reati contro il patrimonio. Aveva con sé alcune borse e buste contenenti oggetti appena rubati da diversi veicoli in sosta sui quali erano evidenti i segni di effrazione dei finestrini.

Nel corso della perquisizione personale gli agenti hanno trovato anche tre paia di occhiali da sole di cui non è stata in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione.

Dopo aver ricostruito i fatti e aver raccolto le denunce delle vittime la ragazza è stata arrestata e, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, portata ai domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo.