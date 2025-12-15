Un Natale di speranza nell‘ospedale “Luigi Curto” di Polla dove questa mattina il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Padre Antonio De Luca ha celebrato la Santa Messa per i degenti e per chi lavora nel presidio.

Insieme a lui anche il cappellano dell’ospedale don Tony Palma e il Direttore della Caritas diocesana don Martino De Pasquale.

È stato un momento di grande gioia e condivisione nel corso del quale il Vescovo ha portato un messaggio di amore e speranza.

La Caritas, tramite don Martino, ha donato un regalo natalizio ai bambini ricoverati per cercare di illuminare le loro giornate in questo periodo speciale.

Presente alla Santa Messa anche il Direttore sanitario, dottore Luigi Mandia.