Legge di Bilancio 2026, ravvedimento speciale 2019/2023 e novità fiscali del terzo settore sono gli argomenti al centro del convegno dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Sala Consilina-Lagonegro e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno che si terrà venerdì 19 dicembre a Teggiano nella Sala Consiliare “Senatore Antonio Innamorato” presso la Santissima Pietà.

Il convegno durerà dalle 15.00 alle 19.30 (registrazione dei partecipanti alle 14.45) e si aprirà con i saluti di Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, Maria Teresa Caracciolo, presidente dei Giovani Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, Giovanni Borgia, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno, Antonella Pessolano, responsabile Università Pegaso Mercatorum e San Raffaele, Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, don Andrea La Regina, presidente Fondazione Nashak, e del sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

Modererà e introdurrà gli argomenti Marco Grandino, consigliere dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro e delegato della Commissione di Studio su consulenze tecniche, perizie, anatocismo.

Relazionerà Ernesto Gatto, consigliere dell’Ordine di Palermo delegato alla Formazione e già rappresentante del Consiglio Nazionale dell’Ordine a Bruxelles presso Accountancy Europe.

Dopo un coffee break e le risposte ai quesiti seguirà una cena di gala dei commercialisti al Castello Macchiaroli tra storia, gusto e atmosfera natalizia, con menù gourmet e intrattenimento musicale. Alle 22.30 verranno premiati i commercialisti con 30 e 40 anni di attività professionale e verrà consegnato un riconoscimento ai nuovi iscritti del 2025 e ai giovani commercialisti ed esperti contabili.

Il convegno è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua e vale 5 CFP per i dottori commercialisti e consulenti del lavoro.