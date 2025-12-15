Furto nella notte all’interno di uno store di elettrodomestici e telefonia a Sapri in via Leopardi.

I ladri, una volta dentro, sono riusciti a rubare una serie di apparecchiature elettroniche e degli smartphone. Poi si sono dati alla fuga con il bottino.

Questa mattina i dipendenti si sono accorti del furto e hanno allertato ad intervenire sul posto i Carabinieri della locale Compagnia.

I militari, anche avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno dato il via alle indagini e alle ricerche per assicurare la banda alla giustizia.