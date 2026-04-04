Un messaggio di pace per la Pasqua 2026 dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro
“Nasca dal cuore di ognuno di noi l’impegno per la pace e si diffonda nel mondo del lavoro, in famiglia e tra le persone che incontriamo”.
Questo l’auspicio di Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro, in occasione della Santa Pasqua.
Un messaggio che ricorda il significato della Pasqua come evocazione dei momenti tragici della vita di Gesù fino all’evento glorioso della sua Resurrezione: un cammino tra la sofferenza, la morte e la luce.
Il Vescovo ci invita a cercare Gesù tra i crocifissi del nostro mondo, cioè tra le vittime di violenze e le ingiustissime guerre che flagellano l’umanità.