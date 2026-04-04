In occasione delle festività pasquali il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, nell’ambito dei servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione generale e alla sicurezza della circolazione stradale, ha intensificato i controlli nel salernitano con particolare attenzione alle principali strade e alle località turistiche.

Per una “Pasqua sicura” sono stati predisposti servizi straordinari di vigilanza con l’obiettivo di assicurare il sereno svolgimento degli eventi religiosi e prevenire ogni forma di illegalità.

Inoltre, particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada attraverso il contrasto con l’impiego di etilometri e drug test per chi guida in stato di alterazione da alcol e droga.

L’operazione vedrà l’impiego di numerose pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Tenenze o Stazioni territoriali, con il supporto aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha disposto il rafforzamento della vigilanza sul territorio dell’intera provincia, con particolare attenzione alle aree sensibili di Salerno, attivando servizi di controllo straordinario anche con l’ausilio dei Reparti specializzati. Numerose le aree che per le festività saranno presidiate dai carabinieri, con attenzione specifica ai comuni della fascia costiera e alle località con maggiore presenza turistica.