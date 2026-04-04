Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina hanno vissuto un’esperienza indimenticabile in montagna sulla neve.

Quella di oggi è la prima delle tre giornate in presenza direttamente sul Monte Sirino, nell’ambito del progetto Campus Bianco. L’iniziativa rientra nel Piano Estate, parte del POC (Programma Operativo Complementare) 2021-2027.

I ragazzi sono stati seguiti dall’esperto maestro di sci Pasquale Larocca, accompagnati dal tutor, il professore Domenico Lombardi, durante una giornata tra sport, natura e apprendimento che li ha visti protagonisti di un’uscita didattica particolare.

In mattinata si sono cimentati in una ciaspolata, imparando prima a indossare correttamente le ciaspole e poi a muoversi sulla neve anche con l’ausilio dei bastoncini. Non è mancato l’approccio scientifico: gli studenti hanno effettuato la misurazione della temperatura dell’ambiente e della neve con appositi strumenti e osservato i cristalli nevosi al microscopio.

Parallelamente si è svolta la visita al lago glaciale Gaudemio di Lagonegro, meta di grande interesse naturalistico.

Nel pomeriggio spazio al divertimento sullo slittino grazie al quale hanno appreso le tecniche di guida per controllare la direzione in discesa.

Un’esperienza formativa completa, capace di unire attività motoria, osservazione scientifica e conoscenza del territorio.