Un caso di contagio da Covid-19 a Bella. Il Sindaco:”E’ una persona asintomatica”

Il sindaco di Bella, Leonardo Sabato, ha ufficialmente comunicato che in paese è stato accertato un caso positivo asintomatico al Covid-19.

La situazione è seguita dalle strutture sanitarie e dalle Autorità competenti che hanno anche attivato tutte le misure per tracciare la catena dei contatti.

“È assolutamente necessario seguire le prescrizioni previste dalle norme vigenti – spiega il sindaco – . Occorre più che mai buon senso e massima prudenza. Si sottolinea che il caso riscontrato è asintomatico. Per questo è essenziale indossare sempre le mascherine ed è fondamentale rispettare il distanziamento sociale con chiunque. Non sottovalutiamo le regole per prevenire il contagio. Il rischio è alto, per tutti“.

– Chiara Di Miele –