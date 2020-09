“Il rifacimento a metà dell’asfalto che collega Eboli alla sua zona industriale e a quella di Battipaglia è il segno che qualcuno forse aveva finito i soldi per gli operai. Magari le promesse elettorali terminano a Eboli e non interessano le aziende battipagliesi”.

Così Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal metalmeccanici, interviene sui lavori di restyling non completati nella zona industriale di Eboli.

“Alla Statale della vergogna si è aggiunta altra vergogna – dichiara – Ci voleva tanto a continuare i lavori per tutto il tratto che porta nelle aziende ebolitane e battipagliesi. Cosa ha frenato i responsabili? Non vorrei che si trattasse della solita operazione di maquillage in procinto di scadenze elettorali”.

“Questa arteria ha bisogno di manutenzione quotidiana – conclude – dato che tanti tir la percorrono”.

– Claudia Monaco –