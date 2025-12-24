Un anno di evoluzione per Pinto srl, azienda valdianese specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole con sede nella Zona Industriale di Polla.

Si traccia un bilancio dopo l’importante ingresso nel Gruppo In&Out, multinazionale che riunisce e mette in rete aziende già leader di settore con marchi storici e altre di più recente costituzione, con le quali realizza importanti sinergie industriali. Le aziende producono e distribuiscono nei canali specializzati prodotti su misura quali zanzariere, tapparelle, motorizzazioni e automazioni, tende tecniche, persiane, tende per esterno e schermature solari.

Un passo in avanti soddisfacente per l’amministratore delegato Angelo Pinto che, insieme al fratello Nicola, porta avanti l’azienda di famiglia che ha valicato i confini territoriali imponendosi nel panorama nazionale e internazionale sempre nell’ottica dell‘innovazione e della professionalità.

Tanti i riconoscimenti ottenuti anche nel 2025 dalle riviste di settore e da importanti testate, tra cui la Repubblica, per la Pinto srl che oltre alla sede di Polla è presente anche a Fidenza (Parma) e Mediglia (Milano), assicurando un servizio completo e capillare su tutto il territorio nazionale.

Ora si guarda al 2026 con fiducia e sempre con l’ambizione di raggiungere ulteriori traguardi, come spiega ai microfoni di Ondanews l’amministratore delegato Angelo Pinto.

