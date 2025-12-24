Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Salerno per un incendio divampato all’interno di un negozio di frutta e verdura in Largo Giuseppe Ragno a pochi passi dalla Villa comunale.

Dopo essere stata allertata la Sala Operativa, sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento con un’autobotte per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

I caschi rossi hanno verificato anche le condizioni dei condomini ai piani superiori per escludere altre criticità.

Ignote le cause che hanno scatenato l’incendio e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale.