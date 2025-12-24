Tensione a Pontecagnano. Straniero accoltellato alla Stazione ferroviaria
Tensione questo pomeriggio a Pontecagnano nei pressi della Stazione ferroviaria.
Per cause da accertare, probabilmente in seguito ad una lite, un cittadino tunisino è stato accoltellato all’addome.
Sul posto i sanitari del VOPI che hanno trasportato il ferito in ospedale. Lo straniero avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità.
Toccherà ai Carabinieri stabilire cosa è accaduto per l’esattezza e risalire alle responsabilità dei protagonisti del violento episodio.