Bilancio di fine anno per la Questura di Salerno che questa mattina ha aperto le porte alla stampa per raccontare quanto fatto nel 2025. Il Questore Giancarlo Conticchio ha chiarito che i dati “raccontano una partecipazione attiva da parte dei cittadini“.

“Noi produciamo sicurezza – ha aggiunto -. La Polizia di Stato produce sicurezza e voglio ringraziare i cittadini che con le loro segnalazioni hanno fatto aumentare la percezione della sicurezza“.

In questi 12 mesi 1445 sono state le segnalazioni ricevute tramite l‘app YouPol: 301 per stupefacenti, 70 per bullismo, 1005 varie e 69 per violenza domestica.

Conticchio ha spiegato che sono in aumento le segnalazioni di reati inerenti il Codice Rosso: “Il coordinamento con le Procure della Repubblica dà risultati importanti anche per l’emissione dei provvedimenti di ammonimento da parte del Questore, che sono uno strumento preventivo e costituiscono una netta riduzione del fenomeno di violenza sulle donne“.

Quest’anno sono stati 113 gli ammonimenti per stalking e Codice Rosso emessi dal Questore. Ma gli agenti della Questura hanno anche eseguito 335 arresti, denunciato 1424 persone, arrestato 10 minori e denunciato 42.

Per ciò che concerne gli stupefacenti sono stati sequestrati circa 6 kg di cocaina e 52 di hashish, 12 piante di cannabis e 35 grammi di eroina. “La droga è una piaga abbastanza importante nell’intera provincia di Salerno, ciò è dovuto ad una maggiore richiesta del consumo di sostanza stupefacente” ha chiarito il Questore Conticchio.

Diverse le attività della Polizia Postale: “L’utilizzo dei social, monitorato dalla Polizia Postale, dà ottimi risultati. Noi riusciamo anche ad evitare suicidi in diretta“.