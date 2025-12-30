Anche il Comune di Polla e l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Loviso aderiscono all’iniziativa di raccolta fondi online “Il sorriso di Samuele – il Guscio dei bimbi” a favore del progetto di ampliamento dei posti letto dell’Hospice “Il Guscio dei bimbi” dell’Istituto Gaslini di Genova, promossa tramite la piattaforma di crowdfunding di Fondazione Gaslininsieme ETS per sostenere cure, assistenza e accoglienza delle famiglie e dei piccoli pazienti pediatrici.

Il progetto nasce in memoria del piccolo Samuele Marcelli di Polla che ha lottato contro la rara oloprosencefalia semilombare, condizione che lo ha accompagnato dalla nascita. Purtroppo lo scorso 7 novembre, a soli 9 anni, il suo cuore ha smesso di battere e così i genitori, in collaborazione con l’ospedale, hanno lanciato la raccolta fondi per raddoppiare i posti letto del Guscio del “Gaslini”.

L’Amministrazione Loviso ha voluto aderire formalmente all’iniziativa solidale, esprimendo sostegno e invitando la cittadinanza a partecipare alla raccolta fondi. Il Comune di Polla destinerà un contributo economico di 2.000 euro.

“Il Sindaco già nel suo elogio funebre aveva annunciato la disponibilità dell’Amministrazione ad accompagnare l’iniziativa a favore del potenziamento delle attrezzature dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove il piccolo e amato Samuele aveva trascorso gran parte del suo tempo terreno per le necessarie cure mediche – si legge nella delibera di Giunta -. La prematura e tragica scomparsa di Samuele deve essere un monito per tutti affinché si possano creare le migliori condizioni e l’accoglienza dei bambini affetti da gravi patologie che necessitano delle migliori condizioni di accoglienza per affrontare le dure prove della vita“.

Puoi donare cliccando QUI