Ladri nella notte all’interno di un ristorante in via Irno a Salerno.

Ignoti sono riusciti ad entrare nell’attività commerciale infrangendo i vetri della porta d’ingresso per poi svuotare i frigoriferi che erano già pieni di pesce in vista del cenone di Capodanno.

Hanno anche prelevato dei contanti dal registratore di cassa prima di darsi alla fuga.

Tanta amarezza per il titolare che ha affidato il suo sfogo a Fb e ha sporto denuncia alle Forze dell’Ordine che dovranno indagare per dare un volto ai responsabili.

“Non conta nè la rabbia, nè la frustrazione, nè il disagio che mi avete o mi hai procurato. Conta che io da solo mi alzo alle 4 del mattino, vado a riposare soltanto quando posso e vivo ogni giornata sforzandomi di lavorare onestamente. Conta che voi o tu, uno o due o cento non sarete mai all’altezza…” ha scritto.