Un anno importante quello appena trascorso per la Meta Centro di San Rufo e uno colmo di progetti e novità in arrivo. Ne abbiamo parlato con il Direttore Donato Alberico, che per l’occasione ci ha ospitato presso la sede del Centro Sportivo Meridionale.

A cominciare dalla squadra agonistica di nuoto “che va di anno in anno rinnovandosi e vede il numero dei suoi membri crescere” come afferma Alberico.

La natura della Meta Centro rimane sempre la stessa, cioè quella di scuola di sport in cui bambini, ragazzi e adulti possono imparare a padroneggiare nuove discipline sportive o migliorare le prestazioni nel loro sport preferito.

“Ogni anno vediamo crescere il numero di associati e questa per noi è fonte di soddisfazione – prosegue Donato Alberico -. E con loro di volta in volta si incrementano anche l’impegno e la passione che assicuriamo alla nostra utenza per garantire un’esperienza quanto più formativa e soddisfacente possibile“.

Novità in vista anche per il 2026, tra cui l’inaugurazione dei campi da tennis all’aperto e lo spostamento dell’area fitness al primo piano per garantire agli iscritti maggiore spazio e facilità di fruizione dell’intera area, compresi spogliatoi dedicati.

Uno sguardo a tutto tondo è stato dato anche allo sport in generale, specialmente quello praticato nell’infanzia e durante l’adolescenza, periodo in cui la formazione scolastica, secondo il Direttore Donato Alberico “deve integrarsi con le attività sportive in base alle aspirazioni, alle passioni e alle inclinazioni di ciascun bambino e ragazzo, consentendo loro di approfondire tematiche che li appassionino“.



-