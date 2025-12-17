Firmato questa mattina presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla il Protocollo d’intesa tra il Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni Ambito S10” e l’Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari attraverso il quale le parti firmatarie si impegnano a promuovere ed a sostenere appropriate azioni informative e promozionali per garantire competenze necessarie che possano favorire gli studenti nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Si tratta di un passo importante che riconosce il ruolo dell’Istituto Socio Sanitario di Polla, tra i pochi in tutta la Regione Campania, in grado di fornire delle competenze specifiche, spendibili nel panorama della sanità sia pubblica che privata.

Il Protocollo di intesa sottoscritto questa mattina tra il Consorzio Sociale “Vallo di Diano- Tanagro- Alburni Ambito S10 2 e l’ Istituto Socio Sanitario di Polla, alla presenza del Presidente del Consorzio Michele Di Candia, del Direttore Antonio Florio, del sindaco di Polla Massimo Loviso, del responsabile dell’Ente accreditato alla formazione Massimo Burzo, del Direttore Amministrativo dell’Ospedale di Polla Antonino Di Domenico e della Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla Carmela Taglianetti, consentirà nelle prossime settimane l’indizione del bando per l’ammissione ai corsi.

Due sono le tipologie inserite nel bando: al primo ciclo potranno accedere gli studenti che si sono diplomati negli anni passati, mentre al secondo ciclo potranno accedere gli studenti che si diplomeranno in questo anno scolastico.

“Per la prima volta si intravede la possibilità di offrire all’Istituto Socio Sanitario di Polla una adeguata ed importante opportunità” ha riferito il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, mentre per il sindaco di Polla Massimo Loviso “si è finalmente realizzatala possibilità di dare concretezza ad un indirizzo di studi che, per la sua specificità, rappresenta una opportunità reale di lavoro in un campo molto importante qual è quello sanitario per moltissimi giovani del nostro territorio”.

Per la Dirigente Carmela Taglianetti “questo accordo che vede coinvolti il Consorzio Sociale di Zona, l’Asl, enti di formazione e comune dimostra che, finalmente, anche verso questa nostra scuola, che evidentemente non è ancora conosciuta come meriterebbe, c’è un’attenzione che non potrà che portare frutti positivi per l’intera comunità proponendosi, altresì, come una realtà educativa dinamica e attenta al benessere e alla formazione completa degli studenti”.