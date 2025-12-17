Salerno: il 21 dicembre al Comando Provinciale Vigili del Fuoco l’evento “Babbo Natale viene dal cielo”
Domenica 21 dicembre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, situato in via Sant’Eustachio 35, aprirà le sue porte ai cittadini.
Dalle ore 10 i bambini e i loro familiari potranno accedere alla Caserma per l’appuntamento “Babbo Natale viene dal cielo”, giunto alle 14^ edizione, durante il quale i più piccoli si potranno divertire con il percorso di “Pompieropoli” prima dell’emozionante arrivo di Babbo Natale trasportato dall’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano.
Babbo Natale si calerà dal castello di addestramento, grazie alle manovre del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), con il suo sacco per ritirare le letterine direttamente dai bambini.