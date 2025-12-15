Il 2025 è agli sgoccioli e un anno di intenso lavoro si è concluso per la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla presidente Maria Antonietta Aquino, sempre al fianco di imprese e cittadini.

“Il 2025 è stato un anno intenso in cui abbiamo potuto consolidare relazioni, costruire nuovi percorsi e rafforzare il ruolo di Confesercenti Vallo di diano come punto di riferimento per le realtà economiche del nostro territorio” ha affermato Aquino, che nel ringraziare le imprese, i giovani, le istituzione il territorio per la forza, la resilienza e la capacità dimostrate ha ribadito che continuerà insieme al suo staff a costruire un percorso di crescita condivisa, valorizzando competenze, idee e opportunità.

Ai microfoni di Ondanews la presidente di Confesercenti Vallo di diano ha tracciato un bilancio dell’anno trascorso, guardando con lungimiranza al venturo 2026.

“Confesercenti Vallo di Diano sarà, come sempre, al fianco della comunità per sostenerla e accompagnarla verso un futuro solido, innovativo e inclusivo. Con l’augurio che queste festività possano portare serenità, fiducia e rinnovata energia” è l’augurio della dottoressa Aquino.

-