Questa mattina, nella Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, si è tenuta la prima conferenza del neo Presidente della Regione Campania Roberto Fico. L’occasione è stata data dalla presentazione della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino, ma nel corso dell’incontro con i giornalisti il Presidente Fico ha avuto modo di affrontare anche l’argomento relativo alla composizione della futura Giunta regionale.

“Ci stiamo lavorando – ha chiarito -. Come ho detto in questi giorni, in questa settimana il lavoro mio principale è stato quello di venire qui alla Regione e iniziare a incontrare tutte le Direzioni generali con cui continuerò a parlare perché la Pubblica Amministrazione è un elemento strategico finalizzato ai risultati migliori per imprese, per famiglie e per persone in difficoltà. Se funziona la Pubblica Amministrazione al meglio funzionano i servizi pubblici“.

Per quanto riguarda un possibile Assessorato alle Aree interne Fico ha risposto: “Vediamo qual è la pratica migliore per arrivare al risultato migliore rispetto alla questione, magari un’unità organizzativa che cerca di lavorare in un certo modo per affrontare più velocemente alcune situazioni rispetto ai trasporti e alla sanità“.

“Non commento tutto quello che è stato scritto sui giornali in questi giorni, perché ho visto tanti nomi di ogni tipo – ha aggiunto -. Io sto lavorando in modo molto tranquillo e sono già su molti file. Credo che faremo un ottimo lavoro, credo nel protagonismo delle forze politiche e quindi faremo una Giunta importante per dare risultati importanti alle persone. A breve inizierò a organizzare gli incontri con i rappresentanti dei partiti“.

Il Presidente della Campania ha inoltre confermato che terrà per sè la delega alla Sanità, così come aveva fatto Vincenzo De Luca: “Essendo arrivato qui e avendo anche prima iniziato ad elaborare tanti dossier, ho valutato che è importante in questo momento tenere la delega. Questa è la mia decisione e poi vedremo nei prossimi 18 mesi se ci sarà un nuovo assessore o assessora alla Sanità, però iniziamo così”.