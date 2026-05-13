Stanno per chiudersi presso Istituti Athena di Teggiano le iscrizioni al Corso di Operatore dell’Infanzia: approfitta subito degli ultimi posti prenotabili e inizia il tuo percorso professionale nel mondo dell’educazione e dell’assistenza ai bambini.

La durata del corso è di 300 ore totalmente online: studia dove e quando vuoi con la massima flessibilità

Valido per le graduatorie ATA: il corso attribuisce +1 punto per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Vengono fornite solide competenze teoriche e pratiche per lavorare in asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche e strutture educative per la prima infanzia. Un’opportunità concreta per chi desidera lavorare a contatto con i bambini e arricchire il proprio curriculum anche nel settore scolastico.

Per informazioni e iscrizioni: 327 9149046.

Affrettati! I posti sono limitati e le iscrizioni chiuderanno a breve. Athena Istituti – Formiamo il tuo futuro.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –