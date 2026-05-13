Sarà Adra Food Solutions di Atena Lucana ad ospitare la nuova masterclass Orogel Food Service con la partecipazione dello chef Gaetano Ragunì.

L’appuntamento è per martedì 27 maggio alle ore 10.30 nella Sala Academy di Adra Food Solutions e sarà dedicato ai professionisti del settore HO.RE.CA.

Tema centrale della giornata sarà “L’eccellenza delle verdure per la ristorazione professionale”, con un percorso tra degustazione, innovazione e nuove idee dedicate alla cucina contemporanea.

Gaetano Ragunì, nominato dalla Federazione Nazionale Cuochi General Manager, è uno chef dal curriculum straordinario, ricco di riconoscimenti nazionali e internazionali, vincitore di numerosi premi e trofei e protagonista di una importante carriera nel mondo delle competizioni culinarie.

La masterclass nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e aggiornamento professionale per chef, ristoratori e operatori del food service, mettendo al centro qualità delle materie prime, creatività e applicazioni pratiche per la ristorazione moderna. Nel corso dell’evento Ragunì accompagnerà i partecipanti in un’esperienza pratica e degustativa pensata per valorizzare la versatilità delle verdure nella cucina professionale, attraverso proposte innovative e soluzioni adatte alle nuove esigenze del settore.

Adra Food Solutions, realtà di riferimento nel comparto food service del territorio, ospiterà quindi una giornata all’insegna della formazione e dell’ispirazione culinaria, creando un’occasione concreta di networking e aggiornamento per gli addetti ai lavori.

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai professionisti della ristorazione. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link

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