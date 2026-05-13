Atena Lucana: da Adra Food Solutions la masterclass Orogel Food Service con Gaetano Ragunì
Sarà Adra Food Solutions di Atena Lucana ad ospitare la nuova masterclass Orogel Food Service con la partecipazione dello chef Gaetano Ragunì.
L’appuntamento è per martedì 27 maggio alle ore 10.30 nella Sala Academy di Adra Food Solutions e sarà dedicato ai professionisti del settore HO.RE.CA.
Tema centrale della giornata sarà “L’eccellenza delle verdure per la ristorazione professionale”, con un percorso tra degustazione, innovazione e nuove idee dedicate alla cucina contemporanea.
Gaetano Ragunì, nominato dalla Federazione Nazionale Cuochi General Manager, è uno chef dal curriculum straordinario, ricco di riconoscimenti nazionali e internazionali, vincitore di numerosi premi e trofei e protagonista di una importante carriera nel mondo delle competizioni culinarie.
La masterclass nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto e aggiornamento professionale per chef, ristoratori e operatori del food service, mettendo al centro qualità delle materie prime, creatività e applicazioni pratiche per la ristorazione moderna. Nel corso dell’evento Ragunì accompagnerà i partecipanti in un’esperienza pratica e degustativa pensata per valorizzare la versatilità delle verdure nella cucina professionale, attraverso proposte innovative e soluzioni adatte alle nuove esigenze del settore.
Adra Food Solutions, realtà di riferimento nel comparto food service del territorio, ospiterà quindi una giornata all’insegna della formazione e dell’ispirazione culinaria, creando un’occasione concreta di networking e aggiornamento per gli addetti ai lavori.
La partecipazione è gratuita ed è riservata ai professionisti della ristorazione. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link
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