Anche quest’anno la tenacia e la bravura degli agonisti e delle agoniste di nuoto della Metacentro di San Rufo viene riconosciuta con la qualificazione al Campionato Nazionale di Nuoto organizzato dal Centro Sportivo Italiano, che si svolgerà dal 3 al 7 giugno prossimi presso la piscina Olimpionica di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

“Conquistare ogni anno il diritto alla qualificazione per i nostri atleti non è scontato ma frutto di costante impegno e dedizione – esordisce il trainer Agostino Marmo, che da sempre allena e accompagna i nuotatori e le nuotatrici Metacentro nel corso delle competizioni -. È sempre fonte di soddisfazione e orgoglio rappresentare la nostra società sportiva, che nasce come piccola realtà locale, a livello nazionale”.

Gli stili in gara sono i 50 metri dorso, 50 metri rana, 100 metri stile libero, 50 metri farfalla, 100 metri dorso, 100 metri rana, 50 metri stile libero, 100 metri farfalla, 200 metri stile libero, 200 metri misti e staffetta stile libero 4×50.

“Lignano Sabbiadoro rappresenta il culmine delle competizioni alle quali il team di nuoto ha partecipato durante l’anno sportivo – sottolinea il direttore Metacentro Donato Alberico -. Ma l’importanza della presenza al Campionato Nazionale va posta non solo alla parte agonistica, bensì anche a quella dell’esperienza che i ragazzi fanno, in quanto hanno modo di conoscere e confrontarsi con realtà, abitudini, contesti ed atleti differenti, così come modi diversi di competere e allenarsi”.

Sono 10 i partecipanti della Metacentro che disputeranno le gare durante il Campionato: Sara Amodeo, Felisia Caggiano, Francesco D’Alvano, Mattia Pio De Paola, Matilde Di Zieo, Asia Ilriti, Alessia D’Aniello, Gabriele Trotta, Benedetta Volpe e Francesca Castelluccio.

“A loro va un grosso in bocca al lupo da parte di tutto lo staff Metacentro – prosegue Alberico -. Sappiamo già che ci troveremo a fronteggiare numerosi atleti che fanno parte di strutture più grandi e collocate in ampi centri urbani, più facilmente raggiungibili anche con mezzi di trasporto pubblici. Già la circostanza che i nuotatori Metacentro e le loro famiglie assumano l’impegno di venire ad allenarsi nella nostra struttura con mezzi propri, è indice di determinazione e disciplina che li premierà non solo a livello agonistico, ma nella vita in generale. Rivolgo infine un forte ringraziamento alle famiglie degli atleti, che li supportano con grande spirito di sacrificio durante tutto l’anno”.