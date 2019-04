Vanno verso lo stato d’agitazione i lavoratori della sanità accreditata in provincia di Salerno dopo la denuncia dei sindacalisti di Uil Fpl e Cisl Fp in merito ai pagamenti.

“Rileviamo il notevole ritardo da parte dell’ Asl Salerno dei pagamenti delle quote di compartecipazione sociosanitaria delle mensilità di novembre/dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2019 – hanno detto Antonio Malangone della Uil Fpl e Antonio De Sio della Cisl Fp – nonostante siano state invece liquidate le rispettive quote di competenza sanitaria con ricadute sulle retribuzioni mensili dei dipendenti delle strutture sanitarie accreditate. Non si comprendono le motivazioni di tale ritardo considerando, tra l’altro, che ci sono strutture che addirittura segnalano il pagamento di saldi dell’annualità 2018″.

“Chiediamo pertanto di attivare lo stato di agitazione – concludono – di tutto il personale delle strutture sanitarie accreditate della provincia di Salerno, oltre all’attivazione dell’iter per la procedura di raffreddamento e conciliazione della vertenza”.

– Claudia Monaco –