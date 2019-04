Il Consiglio comunale di Sanza approva il Bilancio di previsione e il Regolamento di videosorveglianza

Si è svolto ieri a Sanza il Consiglio comunale che ha visto l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, del Regolamento di videosorveglianza attraverso l’utilizzo di fototrappole cattura immagine e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.

Tutti i punti sono stati approvati all’unanimità. La seduta consiliare ha registrato l’assenza della minoranza. Confermate all’unanimità l’aliquota IMU dell’anno precedente, le tariffe della TASI e la tassa sui rifiuti. È stato approvato anche il Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili. Inoltre è stata fissata la tariffa di 30 euro al metro quadro per l’area di insediamento industriale (zona PIP).

“La differenza rispetto allo scorso anno riguarda il numero dei progetti di opere pubbliche – dichiara Vittorio Esposito – Questa Amministrazione ha messo in atto un percorso di grande lavoro. Saranno sostituiti i punti luce esistenti con luce calda e ne verranno istituiti altri a LED con WiFi. Un progetto di circa 100mila euro che a breve partirà insieme al rifacimento della rotatoria in piazza XXIV maggio”.

Annunciata anche la gara di appalto per la conclusione dei lavori del parcheggio al Portello. In programma anche un campo sportivo polivalente e un orto didattico per i ragazzi delle scuole grazie ad un finanziamento per le aree disagiate.

Nel Regolamento di videosorveglianza si prevedono 12 telecamere in tutto il centro abitato e installazione di fototrappole per evitare l’abbandono illecito di rifiuti.

– Ornella Bonomo –