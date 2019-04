Teggiano: domani al Liceo Artistico presentazione del lavoro “Venere Nuda” di Emma Russo Carrara

Domani, martedì 30 aprile, alle ore 11.30 si terrà una lezione magistrale della professoressa Emma Russo Carrara di Padula, storica dell’arte che presenterà al Liceo Artistico di Teggiano il suo lavoro dal titolo “Venere Nuda“.

Dopo i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, Rocco Colombo, l’incontro sarà introdotto e coordinato da Pietro Cusati dell’Associazione Giornalisti Amici del Vallo di Diano.

Emma Russo, abilitata all’insegnamento di Storia dell’Arte, ha conseguito il Master in Economia e Gestione dei Beni Culturali presso la Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata Roma. Ha pubblicato recensioni e critiche d’arte anche per pittori di fama e originari del nostro territorio, come Miguel Pantaloni e Raffaella Corcione Sandoval, della quale ha presentato le mostre nella Certosa di Padula e a Roma nella prestigiosa cornice di Villa Torlonia.

Il suo lavoro narra dell’avvicendarsi di sfumature e caratteristiche dalla Venere classica fino alle Veneri contemporanee. Venere, simbolo dell’amore, della bellezza, della fertilità, sarà motivo di analisi attraverso i dipinti più conosciuti della Storia dell’Arte.

– Chiara Di Miele –