Uccelli in via di estinzione detenuti illegalmente a Montecorice. Scatta il sequestro di 67 esemplari

I militari del Nucleo Carabinieri C.I.T.E.S. di Salerno, coadiuvati dai volontari della Guardia Rurale Ausiliaria – Sezione Provinciale di Salerno, dopo una mirata attività di indagine condotta anche su siti web di e-commerce, hanno sequestrato 50 esemplari vivi di “Lonchura oryzivora” (Padda o Fringuello di Giava) e 17 esemplari di “Myiopsitta monachus” (Parrochetto monaco), detenuti in gabbie trovate in un fondo rurale a Montecorice.

Il sequestro si è reso necessario in quanto gli uccelli risultavano privi della documentazione necessaria per la detenzione, esposizione, vendita a scopo di lucro prescritta dalla legge in materia.

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nota come CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), è un accordo internazionale firmato a Washington il 3 marzo del 1973 e divenuto esecutivo nel 1975, nato con l’obiettivo di tutelare le specie di animali e vegetali minacciate di estinzione, regolamentandone il commercio.

Lo sfruttamento commerciale è, insieme alla distruzione degli ambienti naturali, una delle principali concause dell’estinzione e rarefazione in natura di numerose specie e il commercio clandestino e illegale di specie selvatiche è ancora oggi uno dei traffici illeciti più importanti e redditizi al mondo, dopo quello di droga, armi ed esseri umani.

– Chiara Di Miele –