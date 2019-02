Scoperto a rubare un camper a Battipaglia. Arrestato 30enne straniero

E’ stato arrestato Cahankei Adil, 30enne straniero, sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Vitantonio Sisto, intendo a mettere in moto un camper in via Jemma.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino”, ad avvisare i militari è stato un passante che ha notato l’uomo nel veicolo. Adil ha adocchiato il camper dal valore di 30mila euro, è riuscito prima a forzare lo sportello e poi con uno spadino ha cercato di mettere in modo il veicolo.

Il 30enne è stato arrestato per furto aggravato e i Carabinieri durante i controlli hanno scoperto che era clandestino con altri precedenti per furti. Nel frattempo sono in corso le indagini per scoprire se il ladro è l’autore anche di altri furti di veicoli avvenuti negli ultimi giorni a Battipaglia e in altri comuni della Piana del Sele e dei Picentini.

– Annamaria Lotierzo –