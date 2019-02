Ritrovata Mariacaterina Pietrantuono, la giovane scomparsa da Villa d’Agri

È stata ritrovata Mariacaterina Pietrantuono, la giovane che da ieri mattina aveva fatto perdere le proprie tracce allontanandosi da casa a Villa d’Agri, frazione di Marsicovetere.

La ragazza è tornata ad abbracciare i propri cari questa mattina, dopo ore di grande apprensione per la sua scomparsa.

Fin da subito nel popoloso centro valdagrino si è messa in moto una macchina di aiuti e Forze dell’ordine per ritrovare la giovane donna che, nella mattinata di ieri, si era allontanata a piedi non dando alcuna notizia di sé.

Si conclude, dunque, con un lieto fine una vicenda che nelle ultime 24 ore ha allarmato e tenuto col fiato sospeso l’intera Val d’Agri.

– Chiara Di Miele –

